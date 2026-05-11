Дмитриев указал, что на журналистов WSJ сошло озарение о катастрофе среди лидеров ЕС
На издание Wall Street Journal сошло «внезапное озарение» о том, что лидеры европейского союза уже не могут отрицать катастрофическую ситуацию, в которой оказались, заявил в соцсети Х спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
«Европейские бюрократы просто не могут отрицать свои катастрофические провалы. Расплата не заставит себя долго ждать», - написал политик. Так он отреагировал на публикацию газеты в Х, из которой следовало, что лидеры стран Евросоюза сталкиваются с беспрецедентной непопулярностью на фоне слабой экономики, негативного отношения к иммиграции и растущей поддержки популистских партий.
Ранее Дмитриев сравнил борьбу ЕС с энергокризисом с самонокаутом каратиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Дмитриев указал, что на журналистов WSJ сошло озарение о катастрофе среди лидеров ЕС
- СМИ: Зеленский столкнется с проблемами из-за провала на фронте и давления внутри Украины
- МИД: Соотечественники активно возвращаются в Россию
- Трамп посчитал предложение Ирана об урегулировании конфликта неприемлемым
- В Кремле заявили, что хотели бы получить разъяснения Армении по визиту Зеленского
- СМИ: США начали подготовку к нападению на Кубу
- Премьер Индии призвал граждан экономить топливо из-за роста цен на нефть
- В Петербурге при посадке вертолета детскую коляску сдуло в пролив
- Украинского бизнесмена, который кидал камни в редкого тюленя на Гавайях, наказали местные жители
- СМИ: Верховный лидер Ирана Хаменеи пропал в самый неподходящий момент