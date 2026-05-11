Дмитриев указал, что на журналистов WSJ сошло озарение о катастрофе среди лидеров ЕС

На издание Wall Street Journal сошло «внезапное озарение» о том, что лидеры европейского союза уже не могут отрицать катастрофическую ситуацию, в которой оказались, заявил в соцсети Х спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Дмитриев: ЕС из-за санкций столкнется с проблемами при оплате газа из РФ

«Европейские бюрократы просто не могут отрицать свои катастрофические провалы. Расплата не заставит себя долго ждать», - написал политик. Так он отреагировал на публикацию газеты в Х, из которой следовало, что лидеры стран Евросоюза сталкиваются с беспрецедентной непопулярностью на фоне слабой экономики, негативного отношения к иммиграции и растущей поддержки популистских партий.

Ранее Дмитриев сравнил борьбу ЕС с энергокризисом с самонокаутом каратиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
