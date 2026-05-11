Эксперт назвала страны, которые не пустят россиян со старыми загранпаспортами
Россияне со старыми загранпаспортами без биометрии не смогут посетить семь государств. Об этом рассказала юрист Галина Земскова в беседе с РИА Новости.
Как отметила эксперт, некоторые страны перестали принимать небиометрические документы.
«По состоянию на 2026 год, полный запрет ввели: Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва, Эстония», - указала Земскова.
Кроме того, аналогичный запрет ввела Франция, однако въезд в страну по паспорту без биометрии разрешен детям до 15 лет и гражданам с шенгенской визой, полученной до 1 июня 2025 года, пишет RT. В свою очередь, Финляндия введет ограничения с начала лета 2026 года. Меры не коснутся тех, кому меньше 18 лет, и обладателей финского вида на жительство, выданного до 1 июня текущего года.
Ранее Германия и Румыния перестали признавать загранпаспорта РФ без биометрии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
