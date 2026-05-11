В Непале при посадке загорелся самолет
Самолет авиакомпании Turkish Airlines загорелся во время посадки в международном аэропорту Трибхуван в непальском Катманду. Об этом сообщает портал Nepal News со ссылкой на администрацию авиагавани.
Инцидент произошел при посадке рейса Стамбул - Катманду. Загорелось одно из колес шасси.
На борту воздушного судна находились от 284 до 289 человек, в том числе 11 членов экипажа. Всех людей эвакуировали по аварийным выходам. Никто не пострадал.
Ведется расследование ЧП.
Ранее в Иране в пригороде Тегерана на территории аэропорта произошел пожар на одном из самолетов, напоминает Ura.ru.
