В Непале при посадке загорелся самолет

Самолет авиакомпании Turkish Airlines загорелся во время посадки в международном аэропорту Трибхуван в непальском Катманду. Об этом сообщает портал Nepal News со ссылкой на администрацию авиагавани.

Инцидент произошел при посадке рейса Стамбул - Катманду. Загорелось одно из колес шасси.

На борту воздушного судна находились от 284 до 289 человек, в том числе 11 членов экипажа. Всех людей эвакуировали по аварийным выходам. Никто не пострадал.

Ведется расследование ЧП.

Ранее в Иране в пригороде Тегерана на территории аэропорта произошел пожар на одном из самолетов, напоминает Ura.ru.

