В Минобрнауки заявили о введении «дня тишины» при зачислении в вузы
«День тишины» при приеме в вузы вводят в правила приема в учебные заведения в 2026 году. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук, пишет ТАСС.
В такой день абитуриент не может управлять своими согласиями на зачисление.
Ранее Омельчук рассказал, что такие изменения должны сделать конкурсную ситуацию в вузах более предсказуемой. По его словам, университеты смогут более корректно подойти к приказам о зачислении.
Между тем в Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру для обучающихся, чье предыдущее образование не связано с выбранной программой, пишет Ura.ru.
