Трамп: Вашингтон договорился об освобождении пяти заключенных в РФ и Белоруссии

США договорились об освобождении пяти поляков и молдаван из Белоруссии и России. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», - написал политик.

Глава Белого дома также поблагодарил лидера Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу.

Ранее стало известно, что Белоруссия и Польша провели обмен заключенными, в рамках которого обменяли в том числе задержанного польскими властями российского археолога Александра Бутягина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

