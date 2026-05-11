Трамп: Вашингтон договорился об освобождении пяти заключенных в РФ и Белоруссии
США договорились об освобождении пяти поляков и молдаван из Белоруссии и России. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения», - написал политик.
Глава Белого дома также поблагодарил лидера Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу.
Ранее стало известно, что Белоруссия и Польша провели обмен заключенными, в рамках которого обменяли в том числе задержанного польскими властями российского археолога Александра Бутягина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трампу не понравилось: США «отвергли» ответ Ирана по урегулированию конфликта
- Минздрав снизит бумажную нагрузку на медиков с помощью ИИ
- В двух поселках Якутии объявили срочную эвакуацию жителей
- Эксперт назвала страны, которые не пустят россиян со старыми загранпаспортами
- Трамп: Вашингтон договорился об освобождении пяти заключенных в РФ и Белоруссии
- Экс-премьер Таиланда Чинават вышел из тюрьмы по УДО
- В Минобрнауки заявили о введении «дня тишины» при зачислении в вузы
- В Непале при посадке загорелся самолет
- Посол РФ назвал условие для восстановления отношений Москвы и Токио
- Дмитриев указал, что на журналистов WSJ сошло озарение о катастрофе среди лидеров ЕС