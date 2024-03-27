«Люди цепенели»: Эксперт по выживанию поблагодарил гардеробщиков, спасших людей в «Крокусе»

«Были люди, которые цепенели. Они останавливались или шли спокойным шагом вдоль линии стрельбы. Это неприемлемо в такой ситуации. Если выбрал стратегию бежать – надо убегать под углом куда-то, где не угрожает опасность. Либо туда, где есть люди с профицитом ресурсов - сотрудники, активисты, которые взяли на себя миссию по помощи эвакуации людям. Когда вы приходите на массовые мероприятия, важно задуматься о том, как будете убегать в случае пожара или террористической угрозы. У людей чувство самосохранения притуплено. Люди не обращают внимания на план эвакуации, на средства первичного пожаротушения, оповещения. Думают, что беда случается где-то, с кем-то, но не с ними. Это тоже явилось негативным фактором и повлияло на число жертв. Их могло быть намного больше, если бы не подростки, которые взяли на себя инициативу по помощи в эвакуации людей», - рассказал он.

Ранее вице-президент Мультимедиа Холдинга, один из невольных очевидцев теракта Сергей Горбачев, который в момент начала стрельбы находился в гардеробе, сообщил, что гардеробщики оперативно начали эвакуацию людей, в здании также своевременно сработала пожарная сигнализация, передает «Радиоточка НСН».

