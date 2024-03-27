«Люди цепенели»: Эксперт по выживанию поблагодарил гардеробщиков, спасших людей в «Крокусе»
Грамотная оперативная эвакуация, которую проводили молодые сотрудники гардероба «Крокус Сити Холла», позволила снизить число погибших и пострадавших в теракте, сказал Михаил Макеев.
Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» могло быть больше, если бы не помощь подростков-гардеробщиков в проведении эвакуации, сказал в пресс-центре НСН эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев.
«Были люди, которые цепенели. Они останавливались или шли спокойным шагом вдоль линии стрельбы. Это неприемлемо в такой ситуации. Если выбрал стратегию бежать – надо убегать под углом куда-то, где не угрожает опасность. Либо туда, где есть люди с профицитом ресурсов - сотрудники, активисты, которые взяли на себя миссию по помощи эвакуации людям. Когда вы приходите на массовые мероприятия, важно задуматься о том, как будете убегать в случае пожара или террористической угрозы. У людей чувство самосохранения притуплено. Люди не обращают внимания на план эвакуации, на средства первичного пожаротушения, оповещения. Думают, что беда случается где-то, с кем-то, но не с ними. Это тоже явилось негативным фактором и повлияло на число жертв. Их могло быть намного больше, если бы не подростки, которые взяли на себя инициативу по помощи в эвакуации людей», - рассказал он.
Ранее вице-президент Мультимедиа Холдинга, один из невольных очевидцев теракта Сергей Горбачев, который в момент начала стрельбы находился в гардеробе, сообщил, что гардеробщики оперативно начали эвакуацию людей, в здании также своевременно сработала пожарная сигнализация, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве закрыли хостел, где жили обвиняемые в теракте в «Крокусе»
- МИД Азербайджана обвинил США и Евросоюз в эскалации конфликта на Кавказе
- Си Цзиньпин: От отношений Китая и США зависит будущее человечества
- Два автомобиля загорелись в результате ДТП в центре Курска
- Винер назвала «командой бомжей» желающих поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе
- Минсельхоз ввёл запрет на вылов воблы в Астраханской области в 2024 году
- Приложение Mir Pay удалили из Google Play
- Samsung Pay прекратит работу в России с 3 апреля
- В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о высылке мигрантов
- Против автора скандальных постов о «Крокусе» Конашенка завели дело об оправдании терроризма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru