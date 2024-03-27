«Охрана была в шоке»: Оператор «Пикника» рассказал, как спасся из зала в «Крокусе»

Охранники «Крокус Сити Холла» не принимали активного участия в эвакуации людей, поскольку не смогли справиться с паникой в момент теракта, заявил в пресс-центре НСН оператор группы «Пикник» Иван Поморин.

«Нам повезло, 14 из нас вышло на улицу рано, но я остался у двери, которая выводила в гардероб служебного входа. Там началась давка, паника, я сообразил, что одну створку металлической двери можно было открыть. Рад, что получилось остаться, попытаться расширить выход. Может быть мы спасли не только операторов, но и некоторых людей, которые шли в эту давку. Метрах в 20 от нас был пост охраны, охранники как истуканы смотрели в мониторы, находясь в шоке. И ничего не делали для эвакуацией людей, этим занимались мы», - заявил он.