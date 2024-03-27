«Охрана была в шоке»: Оператор «Пикника» рассказал, как спасся из зала в «Крокусе»
Охрана «Крокус Сити Холла» не смогла выполнить свои обязанности во время терактам и людям пришлось эвакуироваться самостоятельно, рассказал Иван Поморин.
Охранники «Крокус Сити Холла» не принимали активного участия в эвакуации людей, поскольку не смогли справиться с паникой в момент теракта, заявил в пресс-центре НСН оператор группы «Пикник» Иван Поморин.
«Нам повезло, 14 из нас вышло на улицу рано, но я остался у двери, которая выводила в гардероб служебного входа. Там началась давка, паника, я сообразил, что одну створку металлической двери можно было открыть. Рад, что получилось остаться, попытаться расширить выход. Может быть мы спасли не только операторов, но и некоторых людей, которые шли в эту давку. Метрах в 20 от нас был пост охраны, охранники как истуканы смотрели в мониторы, находясь в шоке. И ничего не делали для эвакуацией людей, этим занимались мы», - заявил он.
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Поморин рассказал о том, что группа «Пикник» соболезнует всем пострадавшим и погибшим в теракте.
«Сейчас чуть-чуть себя приходим, пытаемся доехать и сдать кровь, считаем это своей обязанностью на правах выживших. Я понимаю каждого, кто в этой ситуации оказался. Когда у кого-то больше шансов выжить – это несправедливо. Но разве справедливо, что эвакуацией людей из зала занимаются 15-летние подростки, операторы?..» - возмутился оператор.
Ранее он также сообщил, что даже после возгорания занавеса в здании не сработала пожарная сигнализация, при этом операторам «Пикника» не удалось самостоятельно обнаружить кнопки для запуска системы, напоминает «Радиоточка НСН».
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