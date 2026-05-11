Экс-премьер Таиланда Чинават вышел из тюрьмы по УДО

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават был условно-досрочно освобожден из тюрьмы после годичного заключения из-за ряда коррупционных обвинений. Об этом сообщает Bangkok Post.

«Таксин Чинават вышел из центральной тюрьмы Клонгпрем в Бангкоке условно-досрочно и в понедельник утром был встречен членами семьи и толпой сторонников», - отмечает издание.

Экс-премьер должен носить электронный браслет во время срока УДО, до 9 сентября.

Таксину Чинавату 76 лет. После военного переворота и свержения его правительства в 2006 году чиновник эмигрировал, он вернулся в Таиланд в 2023 году и был осужден по заочно выдвинутым против него коррупционным обвинениям. Экс-премьера приговорили к восьми годам заключения, при этом Чинават получил королевское помилование с сокращением срока до года. По состоянию здоровья чиновника перевели из тюрьмы в Центральный полицейский госпиталь, в 2024-м он получил первое УДО, напоминает Ura.ru. Годом позже Чинавата приговорили к повторному отбытию срока, так как суд счел незаконным отбытие наказания в госпитале.