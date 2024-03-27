«Разминулись на полторы минуты»: Вице-президент Мультимедиа Холдинга в момент теракта был в «Крокусе»
Гардеробщики «Крокус Сити Холла» после начала стрельбы быстро сориентировались в ситуации и провели организованную эвакуацию, рассказал Сергей Горбачев.
В момент начала стрельбы в «Крокус Сити Холле» вице-президент Мультимедиа Холдинга Сергей Горбачев находился в гардеробе на -1 этаже. Об этом он рассказал в пресс-центре НСН.
«Нам повезло – мне, моей жене и тем людям, которые оказались в момент стрельбы в гардеробе на -1 этаже. Мы разминулись ровно на полторы минуты – зашли на 57-й минуте, а стрельба началась на 58-й. Я был на концерте, мы должны были отдыхать. Когда начались выстрелы, первая эмоция была – «Пикник», это всегда театральное шоу. Ровно в момент, когда мне вручили номерок, начались выстрелы. В 20:03, когда мы выходили по пожарным выходам из гардероба, уже работала сигнализация. Одна из двух створок эвакуационного выхода действительно была закрыта, образовалась воронка. Мальчики и девочки выбивали дверь молотками, открывали и выводили нас. Почему-то именно в нашем крыле было много молодых людей – школьников и студентов, которые подрабатывали», - заявил он.
Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Вооруженные люди перед концертом группы «Пикник» расстреляли зрителей и подожгли здание. По последним данным, в результате трагедии погибли 139 человек, пострадали до 360, передает «Радиоточка НСН».
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