«Начался хаос»: На пляже в Сиднее произошла стрельба
В австралийской полиции стрельбу на Бондай уже официально признали терактом.
14 декабря в Австралии на пляже Бондай в Сиднее произошла стрельба. В результате ЧП погибли более 10 человек, еще около 30 получили ранения.
СТРЕЛЬБА В СИДНЕЕ
Стрельба на пляже Бондай началась примерно в семь вечера воскресенья по местному времени в ходе празднования еврейского праздника Ханука, на который собрались несколько тысяч людей.
«Мужчины остановили машину, прикрепили к лобовому стеклу черный флаг с эмблемой, затем перешли по пешеходному мосту и начали стрелять», — приводит слова одного из очевидцев стрельбы издание «Daily Mail».
Изначально говорилось о 10 погибших и 13 раненых, но позже их число стало расти. Сообщалось, что среди жертв теракта есть дети и несколько полицейских. На момент написания материала известно о 12 погибших, среди которых один из нападавших, и 29 раненых при стрельбе.
Израильская гостелерадиокомпания «Kan» передавала, что в Сиднее погиб посланник иудейского религиозного движения Хабад, раввин Эли Шленгер. Кроме того, по информации издания «Jerusalem Post», в теракте на Бондай был ранен председатель Еврейского совета Израиль-Австралия Арсен Островский.
В полиции объявили, что стрельбу на пляже в Сиднее уже официально признали террористическим актом, что дает правоохранителям особые полномочия для более быстрого расследования дела.
Предположительно, целью нападения было мероприятие в честь еврейского праздника Ханука. Израильская гостелерадиокомпания «Kan» сообщила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. В полиции допустили, что преступление готовилось несколько месяцев.
«Начался полный хаос. Это была кровавая бойня. Я видел, как дети падали на землю, я видел стариков. Последний раз что-то подобное я видел 7 октября (2023 года – прим. НСН). Я никогда не думал, что увижу такое в Австралии», - поделился с «The Sydney Morning Herald» один из участников праздника в Сиднее, переживший нападение ХАМАС на Израиль.
ЗАДЕРЖАНИЕ
По предварительным данным, одного из стрелков ликвидировали на месте происшествия, а другого удалось задержать после того, как он был ранен. В соцсетях появилась информация, что одного из злоумышленников обезвредил прохожий, напав на него со спины. В Сети есть видео, на котором заметно, как мужчина «голыми руками» обезоруживает преступника.
Кроме того, телеканал «9News» сообщил, что третий злоумышленник сам сдался правоохранителям. Однако в полиции пока не подтвердили эту информацию.
«Мы в ходе расследования изучаем вопрос о вероятности существования третьего преступника, который мог участвовать в подготовке и осуществлении теракта. Мы в курсе сообщений в соцсетях, в которых уже некоторое время циркулирует информация о третьем преступнике и даже называются имена. Это одна из целей нашего расследования. Сейчас я не могу подтвердить, что третий преступник действительно был, но, если он был, мы его найдем. На данный момент есть два преступника. Один был убит на месте, второй получил ранение и задержан, он находится сейчас в больнице. Мы отслеживаем все их связи», - заявил шеф полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мэл Лэнион в ходе брифинга, трансляцию которого вел австралийский YouTube-канал «APT».
Телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции сообщил, что личность одного из подозреваемых в совершении стрельбы была установлена. По данным источника, им оказался житель Сиднея Навид Акрам. Отмечается, что в настоящий момент в его доме проходит обыск.
К тому же Лэнион объявил, что правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство в автомобиле, связанном с одним из двух террористов. Уточняется, что в настоящее время на месте обнаружения устройства работают полицейские саперы.
РОССИЯНЕ-ОЧЕВИДЦЫ
Между тем, в генконсульстве России в Сиднее рассказали РИА Новости, что россияне не пострадали во время теракта на пляже Бонди. Однако уже известно, что несколько соотечественников все же стали свидетелями стрельбы в Австралии. Так, очевидец по имени Тимур рассказал «РЕН ТВ» подробности ЧП.
«Мы лежали на пляже втроем с друзьями. Услышали очень громкие хлопки, но сразу не поняли, откуда они. Перед пляжем как раз проходило празднование Хануки. Стрельба, судя по всему, началась именно по этой группе людей. Внезапно мы увидели, как все вокруг побежали. Мы вскочили, все побросали и тоже побежали», - добавил свидетель.
По его словам, ему и его друзьям удалось укрыться в ближайшем баре. Позже к берегу подошли военные корабли для эвакуации серферов, сказал очевидец.
При этом издание «Life» писало, что пара из Сочи покинула пляж Бонди незадолго до начала теракта. Сообщалось, что российские туристы пришли туда, чтобы принять участие в празднике Ханука, но за 15 минут до начала стрельбы покинули его, чтобы успеть в аэропорт.
В свою очередь, Артем, проживающий в Сиднее и побывавший на пляже незадолго до нападения, рассказал РИА Новости, что на Бонди могли находиться и другие россияне, так как это место очень популярно среди русскоговорящего сообщества.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что посольство России в Канберре и Генконсульство в Сиднее находятся на связи с местными правоохранительными органами для выяснения информации о наличии российских граждан среди пострадавших при стрельбе в Сиднее, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
