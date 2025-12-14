«Начался хаос»: На пляже в Сиднее произошла стрельба

СТРЕЛЬБА В СИДНЕЕ

Стрельба на пляже Бондай началась примерно в семь вечера воскресенья по местному времени в ходе празднования еврейского праздника Ханука, на который собрались несколько тысяч людей.

«Мужчины остановили машину, прикрепили к лобовому стеклу черный флаг с эмблемой, затем перешли по пешеходному мосту и начали стрелять», — приводит слова одного из очевидцев стрельбы издание «Daily Mail».

Изначально говорилось о 10 погибших и 13 раненых, но позже их число стало расти. Сообщалось, что среди жертв теракта есть дети и несколько полицейских. На момент написания материала известно о 12 погибших, среди которых один из нападавших, и 29 раненых при стрельбе.