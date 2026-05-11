Посол РФ назвал условие для восстановления отношений Москвы и Токио

Япония для восстановления отношений с Россией должна отказаться от враждебного курса. Об этом заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев в интервью РИА Новости.

«Мы четко указываем... что принципиальным условием для восстановления межгосударственных контактов является подкрепленный конкретными шагами отказ Токио от враждебного курса», — подчеркнул дипломат.

По словам Ноздрева, отношения с Токио находятся в «ледниковом периоде», после прихода к власти премьер-министра Санаэ Такаити в Японии продолжают поддерживать противоречащую коренным интересам граждан токсичную атмосферу.

Как отметил дипломат, РФ продолжит работать над углублением сотрудничества с государствами, которые, в отличие от Японии, осознают «ценность устойчивых взаимовыгодных связей» с Москвой и проводят суверенную внешнюю политику, которая ориентирована на национальные интересы.

Между тем японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что направленные против России санкции угрожают национальным интересам Японии, пишет Ura.ru.

