Курск, Белгород, Воронеж: Беспилотники продолжают атаковать регионы России
Последний рабочий день на этой неделе омрачили очередные атаки беспилотников. У жителей Курска, Белгорода и Воронежа не получится расслабиться на длинных выходных.
В пятницу утром СМИ наперебой сообщили о том, что в жилой дом в Воронеже врезался беспилотник. Незваный крылатый гость со взрывчаткой пытался влететь в окно квартиры, в результате чего осколками стекла поранило трех человек. СК РФ возбудил уголовное дело.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал инцидент с беспилотником в Воронеже атакой Киева на гражданский объект.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, сообщил, что после происшествия поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба. Глава региона также пообещал, что жителям поврежденного дома будет оказана поддержка. Кроме того, эксперты решат, требуется ли расселение дома или подъезда.
В свою очередь о рухнувшем беспилотнике около нефтебазы в Курске заявил глава региона Роман Старовойт. По его словам, дрон упал на территории резервуарного парка. В результате инцидента никто не пострадал. Падение беспилотника не вызвало никаких разрушений.
Помимо этого засланец со взрывчаткой рухнул на офис в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет», - написал глава региона.
Между тем, еще три украинских ударных дрона со взрывчаткой пытались атаковать Запорожскую АЭС. Российские средства радиоэлектронной борьбы успешно перехватили их на подлете к станции. Накануне сотрудники ЗАЭС предупредили, что авария на станции может спровоцировать более масштабную катастрофу (загрязнение тысяч квадратных километров суши и моря), чем на Чернобыльской АЭС в 1986 году или в Фукусиме в 2011 году.
К вечеру беспилотные новости не иссякали. Стало известно, что 78-летний пенсионер нашел у себя на участке в Новой Москве дрон. По данным СМИ, беспилотник нашли в поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого округа. Как отмечается, упавший аппарат размером 15 на 15 см уже был без видеокамеры, которую отломали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой еще после первой крупной атаки беспилотников на Москву, произошедшей 30 мая, рассказывал НСН, что нужно делать в случае обнаружения беспилотников.
«В случае обнаружения дронов в небе нужно сразу звонить непосредственно в службу МЧС, в полицию, на телефоны “горячей линии” и сообщать об увиденном, поскольку полеты беспилотников у нас сегодня законодательно запрещены. Отмечу, что не следует пытаться, например, самостоятельно поймать дрон», — предупреждал Липовой.
Беспилотники самолетного типа могут легко долететь до Москвы с территории Украины, заявлял НСН ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.
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