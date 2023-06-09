Курск, Белгород, Воронеж: Беспилотники продолжают атаковать регионы России

Помимо этого засланец со взрывчаткой рухнул на офис в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет», - написал глава региона.

Между тем, еще три украинских ударных дрона со взрывчаткой пытались атаковать Запорожскую АЭС. Российские средства радиоэлектронной борьбы успешно перехватили их на подлете к станции. Накануне сотрудники ЗАЭС предупредили, что авария на станции может спровоцировать более масштабную катастрофу (загрязнение тысяч квадратных километров суши и моря), чем на Чернобыльской АЭС в 1986 году или в Фукусиме в 2011 году.

К вечеру беспилотные новости не иссякали. Стало известно, что 78-летний пенсионер нашел у себя на участке в Новой Москве дрон. По данным СМИ, беспилотник нашли в поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого округа. Как отмечается, упавший аппарат размером 15 на 15 см уже был без видеокамеры, которую отломали, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой еще после первой крупной атаки беспилотников на Москву, произошедшей 30 мая, рассказывал НСН, что нужно делать в случае обнаружения беспилотников.

«В случае обнаружения дронов в небе нужно сразу звонить непосредственно в службу МЧС, в полицию, на телефоны “горячей линии” и сообщать об увиденном, поскольку полеты беспилотников у нас сегодня законодательно запрещены. Отмечу, что не следует пытаться, например, самостоятельно поймать дрон», — предупреждал Липовой.

Беспилотники самолетного типа могут легко долететь до Москвы с территории Украины, заявлял НСН ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.