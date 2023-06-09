Губернатор: дрон упал в районе нефтебазы в Курске

По его словам, дрон упал на территории резервуарного парка. В результате инцидента никто не пострадал. Падение беспилотника также не вызвало никаких разрушений.

Глава региона также отметил, что спецслужбы работают на месте происшествия.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о падении беспилотника на офис в Белгороде, передает «Радиоточка НСН».

