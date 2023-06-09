Губернатор: дрон упал в районе нефтебазы в Курске
9 июня 202316:14
Беспилотник рухнул в районе нефтебазы в Курсе, сообщил губернатор Роман Старовойт.
По его словам, дрон упал на территории резервуарного парка. В результате инцидента никто не пострадал. Падение беспилотника также не вызвало никаких разрушений.
Глава региона также отметил, что спецслужбы работают на месте происшествия.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о падении беспилотника на офис в Белгороде, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дети отравились в школьной столовой в Свердловской области
- В Госдуме назвали несправедливой передачу скифского золота Крыма Украине
- ВСУ ударили ракетами по детскому лагерю в Херсонской области
- Режим ЧС из-за засухи ввели в Калининградской области
- Берлускони вновь госпитализировали
- Депутат Шеремет призвал украинцев к освободительной войне против киевского режима
- Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу
- Суд арестовал двух фигурантов дела о краже попавшего в сидр ядовитого спирта
- Исландия объявила о приостановке деятельности посольства в Москве с 1 августа
- Губернатор: дрон упал в районе нефтебазы в Курске
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru