«Кальян — очень опасная штука. Потому что за одну сессию кальяна можно выкурить в десятки раз больше никотина. Также там выделяется в десять раз больше смол и всех вредных веществ, которые содержатся в табачном дыме, чем при курении нескольких очень крепких сигарет. К сожалению, из‑за того, что курение кальяна воспринимается как отдельная культура, считается, что в этом нет ничего страшного — якобы потому, что дым охлаждается. Это всё неправда. Точно так же, как и самые крепкие сигареты, курение кальяна вредит здоровью и приводит к разным заболеваниям, включая рак, сердечно‑сосудистые, бронхолёгочные заболевания, а также заболевания репродуктивной системы. Для беременных опасно и пассивное курение кальяна. Также туберкулёзная палочка прекрасно себя чувствует в шлангах от кальяна, даже если мундштуки меняются», — рассказала она.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил НСН, что в России должны понять экономическую выгоду от ограничения продажи никотиносодержащей продукции, ведь в будущем будет меньше нагрузка на систему здравоохранения.

