В Воронеже трех человек посекло осколками стекла после падения беспилотника
Число пострадавших при падении беспилотника в Воронеже возросло до трех. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
Ранее губернатор заявил о падении дрона на улице Белинского. По данным СМИ, беспилотник врезался в многоэтажный дом. В Сети появились кадры, на которых видно, что из-за ЧП здание получило небольшие повреждения, пишет «Свободная пресса». Сообщалось, что ранены два человека.
Как отметил Гусев, трех человек «посекло осколками стекла».
«Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Губернатор пообещал, что жителям поврежденного дома будет оказана поддержка. Кроме того, эксперты решат, требуется ли расселение дома или подъезда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru