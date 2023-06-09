В Воронеже трех человек посекло осколками стекла после падения беспилотника

Ранее губернатор заявил о падении дрона на улице Белинского. По данным СМИ, беспилотник врезался в многоэтажный дом. В Сети появились кадры, на которых видно, что из-за ЧП здание получило небольшие повреждения, пишет «Свободная пресса». Сообщалось, что ранены два человека.

Как отметил Гусев, трех человек «посекло осколками стекла».

«Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Губернатор пообещал, что жителям поврежденного дома будет оказана поддержка. Кроме того, эксперты решат, требуется ли расселение дома или подъезда.

