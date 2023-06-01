Усыпало «Градом»: Белгородская область не склоняется под натиском ВСУ
Шебекино не склоняется ни в грамматическом смысле, ни в человеческом, заявил мэр Белгорода Валентин Демидов. Однако лето у шебекинцев началось с «Града».
Лето в Белгородской области началось с «Града». В четверг, 1 июня, город Шебекино Белгородской области подвергся массированному украинскому обстрелу.
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, ВСУ обстреляли белгородский город снарядами реактивной системы залпового огня «Град». Ночью различные Telegram-каналы сообщали о попытках прорыва украинских войск на Шебекинском направлении.
Позже Минобороны РФ заявило, что российские военные совместно с подразделениями ФСБ сорвали попытку украинских силовиков провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов задался вопросом, почему российская армия до сих пор не уничтожила украинские «Грады», которыми сегодня обстреляли Шебекино.
«Обстрелы ведутся из реактивной системы залпового огня «Град», которые стреляют не больше, чем на 40 километров. Справиться с ними нашими ракетами не представляет никакой сложности. Очень сложно сказать, почему это не сделано», - поинтересовался военный эксперт.
А член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев призвал ввести приграничных регионах план территориальной обороны.
«Конечно, хотелось бы, чтобы ввели план территориальной обороны. Он существует у нас. Я считаю, что отвечать за тероборону должен главкомат сухопутных войск. Также в регионах нужны оперативные штабы, которые подчинили бы все силы наших приграничные регионов главам субъектов», - заявил депутат.
ШЕБЕКИНО НЕ СКЛОНЯЕТСЯ
В Белгороде развернули шесть пунктов временного размещения для жителей Шебекинского округа. Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что самый крупный пункт организован на стадионе «Белгород-Арена». По словам Демидова, он может вместить 1250 человек. Кроме того, в Белгороде приняли 517 шебекинцев, 87 из них – дети. Он добавил, что еще свыше 100 человек ожидают регистрации.
Глава Белгорода записал обращение к жителям и напомнил им лозунг «Шебекино не склоняется».
«Помните такой популярный лозунг «Шебекино не склоняется»? Если он раньше звучал исключительно в контексте грамматического спора, то сегодня это утверждение другого характера. С ним никто не спорит благодаря сильным людям, которые живут на этой земле, воспитывают детей, трудятся, восстанавливают свой родной дом, несмотря ни на что! Потому что шебекинцы сильные духом! Друзья, пусть этот вечер и ближайшая ночь пройдут без трагических новостей. Пусть их тишину нарушает лишь пение соловьев. Берегите себя! А Шебекино действительно не склоняется», - сказал мэр.
Губернатор региона сообщил о 12 раненых гражданских. Как уточнил Гладков, под многочисленные артиллерийские удары попали сразу несколько населенных пунктов округа.
Генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что ВСУ хотят стереть Шебекино с лица земли, но у местных жителей нет паники, есть только сплочение, передает «Радиоточка НСН».
«Украинцы поливают из «Града» по Шебекино. Там не может быть никаких точных ударов. «Град» бьёт не точечно, а по площади. Шебекино намеренно стирается с лица земли, чтобы отвлечь наши войска, а также посеять панику среди населения. Знаю, что у белгородцев нет никакой паники. Да, тяжело, да, у украинцев нет недостатка боеприпасов. Но у народа нет паники, есть только сплочение и ожесточенность против врага», - считает Гурулев.
Уже вечером над Белгородом сработала система ПВО. Подробностей пока нет. Гладков также сообщил о взрыве в Белгороде неизвестного устройства.
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