В Белгороде на офисное здание упал беспилотник
9 июня 202315:51
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о падении беспилотника на офис в Белгороде.
«Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет», - написал Гладков.
Он уточнил, что на здание незначительно повреждено в районе крыши и котельной, осколки повредили два рядом стоящих автомобиля. На месте работают оперативные службы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru