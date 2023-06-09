В Белгороде на офисное здание упал беспилотник

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о падении беспилотника на офис в Белгороде.

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«Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет», - написал Гладков.

Он уточнил, что на здание незначительно повреждено в районе крыши и котельной, осколки повредили два рядом стоящих автомобиля. На месте работают оперативные службы.

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ФОТО: телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:БеспилотникиБелгород

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