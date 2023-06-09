В Белгороде на офисное здание упал беспилотник

Путин анонсировал размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля Минобороны РФ заявило об отражении четырех атак ВСУ у Времевского выступа Режим ЧС введён в районе падения БПЛА в Воронеже Фигурант дела о хищении спирта для производства «Мистера Сидра» объявлен в розыск ЦБ РФ сохранил ключевую ставку в 7,5% годовых