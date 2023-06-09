СМИ: пенсионер обнаружил во дворе дома в Новой Москве беспилотник

По его данным, дрон был обнаружен в поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого округа. Как отмечается, упавший аппарат размером 15 на 15 см уже был без видеокамеры, которую отломали.

Обнаружив опасную находку, мужчина обратился в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что два беспилотника упали на трассу М3 в Калужской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

