СМИ: пенсионер обнаружил во дворе дома в Новой Москве беспилотник
9 июня 202320:06
78-летний пенсионер нашел у себя на участке в Новой Москве беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По его данным, дрон был обнаружен в поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого округа. Как отмечается, упавший аппарат размером 15 на 15 см уже был без видеокамеры, которую отломали.
Обнаружив опасную находку, мужчина обратился в правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что два беспилотника упали на трассу М3 в Калужской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru