СМИ: пенсионер обнаружил во дворе дома в Новой Москве беспилотник

78-летний пенсионер нашел у себя на участке в Новой Москве беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По его данным, дрон был обнаружен в поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого округа. Как отмечается, упавший аппарат размером 15 на 15 см уже был без видеокамеры, которую отломали.

Обнаружив опасную находку, мужчина обратился в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что два беспилотника упали на трассу М3 в Калужской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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