ФРГ учтет итоги суда по «Северным потокам» при принятии решений по Украине

В среду Высший земельный суд Гамбурга завершил первое почти двухчасовое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова. Его обвиняют в координации диверсии. Мужчину задержали в августе 2025 года в Италии.



Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объяснил, что Берлин готов реагировать на любой исход и учтет его при принятии политических решений. Так он ответил на вопрос, как изменится поддержка Киева, если суд докажет причастность его к подрыву.



Всего в рамках процесса запланировали более 20 заседаний.



Ранее прокуратура Германии объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением.

