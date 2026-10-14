ФРГ учтет итоги суда по «Северным потокам» при принятии решений по Украине
Германия будет учитывать итоги судебного разбирательства о подрыве газопроводов «Северный поток» при принятии политических решений в отношении Киева. Об этом сообщает РИА Новости.
В среду Высший земельный суд Гамбурга завершил первое почти двухчасовое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова. Его обвиняют в координации диверсии. Мужчину задержали в августе 2025 года в Италии.
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объяснил, что Берлин готов реагировать на любой исход и учтет его при принятии политических решений. Так он ответил на вопрос, как изменится поддержка Киева, если суд докажет причастность его к подрыву.
Всего в рамках процесса запланировали более 20 заседаний.
Ранее прокуратура Германии объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением.
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