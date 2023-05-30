«Не паниковать, не ловить, не публиковать»: Герой России рассказал, как вести себя при обнаружении дронов

Если увидели дрон, лучше позвонить в полицию и МЧС, также категорически нельзя снимать работу ПВО и военные объекты, сказал НСН Сергей Липовой.

Генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой рассказал в интервью НСН, что нужно делать в случае обнаружения беспилотников.

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«Начну с того, что сегодня утром киевский режим ударами беспилотников по Москве и Подмосковью еще раз подтвердил звание террористического. Украина превратилась в террористическое государство и снова предприняла попытку атаковать дронами территорию России. По данным Минобороны, в Подмосковье было замечено от пяти до восьми БПЛА, однако все они были обезврежены. В случае обнаружения дронов в небе нужно сразу звонить непосредственно в службу МЧС, в полицию, на телефоны “горячей линии” и сообщать об увиденном, поскольку полеты беспилотников у нас сегодня законодательно запрещены. Отмечу, что не следует пытаться, например, самостоятельно поймать дрон», — сказал Липовой.

Собеседник НСН также призвал не доверять сообщениям о беспилотниках в соцсетях.

«Нужно сохранять спокойствие, потому что соцсети у нас перегружены фейками. Не поддавайтесь панике и не распространяйте эти новости дальше. Зачастую украинские фейкометы на это и рассчитывают: забрасывают новость, наши “блогеры”, не проверив, начинают ее рассылать по всем соцсетям. В результате начинается паника, дестабилизация нашего общества, чего и добиваются наши “оппоненты”», — добавил эксперт.

Генерал-майор также призвал направлять фотографии дронов компетентным органам.

«Это может быть дополнительным вещественным доказательством. Если вы сообщили и приложили фотографию с привязкой к местности, по которой можно определить, где сделана эта фотография, это может помочь расследовать очередное уголовное дело и выявить все обстоятельства преступления», — подчеркнул собеседник НСН.

Вместе с тем Липовой отметил, что снимать работу ПВО противозаконно.

«Авторы подобных снимков могут быть привлечены к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил, незаконный сбор информации, шпионаж. Недопустимо снимать расположение воинских частей, работу средств ПВО, наших военнослужащих, режим их работы, словом, все, что может быть связано с деятельностью российских военных объектов», — подытожил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона открестился от причастности страны к атакам дронов на Москву. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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