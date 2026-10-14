Депутат Журова осудила Нидерланды за невыдачу виз российским гимнасткам
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала невыдачу виз на чемпионат мира в Нидерландах лучшим российским гимнасткам еще одним примером недобросовестной конкуренции. Об этом она рассказала NEWS.ru.
По ее словам, это не политика, а «полный беспредел». Она добавила, что, как бы ни пытались убедить в обратном, других слов нет, у нее нет.
Недавно бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сказала, что Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова не получили визы для участия в чемпионате мира. Там разыграют путевки на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.
Турнир пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. В Федерации гимнастики РФ подчеркнули, что официальная причина отказа — «угроза международным отношениям».
Ранее своим мнением о ситуации с визами поделилась Ангелина Мельникова.
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