В Госдуме оценили шансы прекращения передачи Западом разведданных Украине

Политик подчеркнул, что сегодня их могут отключить, а завтра снова включить. Парламентарий рассказал, что лучше полагаться на действия российской армии.



Недавно Соединенные Штаты Америки предупредили Киев о возможной приостановке обмена разведданными из-за ударов по НПЗ в РФ. По словам украинского президента Владимира Зеленского, информация уже дошла до его генералов.

