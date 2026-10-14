В Госдуме оценили шансы прекращения передачи Западом разведданных Украине

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Петр Толстой заявил РИА Новости, что рассчитывать на отмену передачи разведданных Киеву или отключение терминалов спутниковой связи Starlink не стоит.

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Политик подчеркнул, что сегодня их могут отключить, а завтра снова включить. Парламентарий рассказал, что лучше полагаться на действия российской армии.

Недавно Соединенные Штаты Америки предупредили Киев о возможной приостановке обмена разведданными из-за ударов по НПЗ в РФ. По словам украинского президента Владимира Зеленского, информация уже дошла до его генералов.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Петр ТолстойУкраинаГосдума

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