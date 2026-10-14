Канада приостановила закупку 16 вертолетов Black Hawk из-за спора с США

По данным издания, решение приняли перед переговорами с Вашингтоном. Оттава хотела передать летательные аппараты спецназу.



Сейчас сосед Штатов пересматривает планы военных закупок у США и стремится снизить зависимость от зарубежных поставщиков.



Также Оттава пока не решила, приобретать ли все 88 американских истребителей F-35, как планировала ранее. При этом обязательства по закупке первых 16 самолетов все еще в силе.



Ранее Трамп говорил о повышении пошлин на авто, запчасти и сталь из Канады на 50%.

