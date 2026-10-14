Канада приостановила закупку 16 вертолетов Black Hawk из-за спора с США
Канада приостановила закупку 16 американских военных вертолетов UH-60M Black Hawk на фоне торговых и дипломатических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа. Об этом пишет RT.
По данным издания, решение приняли перед переговорами с Вашингтоном. Оттава хотела передать летательные аппараты спецназу.
Сейчас сосед Штатов пересматривает планы военных закупок у США и стремится снизить зависимость от зарубежных поставщиков.
Также Оттава пока не решила, приобретать ли все 88 американских истребителей F-35, как планировала ранее. При этом обязательства по закупке первых 16 самолетов все еще в силе.
Ранее Трамп говорил о повышении пошлин на авто, запчасти и сталь из Канады на 50%.
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