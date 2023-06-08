Российские пограничники посадили беспилотник ВСУ близ Новой Таволжанки

Российские пограничники посадили разведывательный беспилотник ВСУ близ населенного пункта Новая Таволжанка (Белгородская область). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что дрон был запущен украинскими войсками из населенного пункта Огурцово (Харьковская область). Беспилотник был остановлен с помощью системы радиоэлектронной борьбы и упал в поле. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что бойцы второй российской бригады спецназначения захватили комплекс с микродронами PD-100 Black Hornet Nano («Черный шершень») у ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияВСУПограничникиБеспилотники

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