Российские пограничники посадили беспилотник ВСУ близ Новой Таволжанки
Российские пограничники посадили разведывательный беспилотник ВСУ близ населенного пункта Новая Таволжанка (Белгородская область). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что дрон был запущен украинскими войсками из населенного пункта Огурцово (Харьковская область). Беспилотник был остановлен с помощью системы радиоэлектронной борьбы и упал в поле. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что бойцы второй российской бригады спецназначения захватили комплекс с микродронами PD-100 Black Hornet Nano («Черный шершень») у ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru