Сотрудники ЗАЭС предупредили о катастрофе хуже Фукусимы и Чернобыля

Авария на Запорожской АЭС может спровоцировать более масштабную катастрофу (загрязнение тысяч квадратных километров суши и моря), чем на Чернобыльской АЭС в 1986 году или в Фукусиме в 2011 году. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на сотрудников ЗАЭС.

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Также работники Запорожской АЭС пожаловались на недостаток сотрудников. Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что украинские власти фактически занимаются финансированием саботажа, оплачивая невыход сотрудников станции на свои рабочие места.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская армия будет предельно жестко отвечать на атаки Киева на Запорожскую АЭС и город Энергодар. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ФукусимаЧернобыльская АЭСКатастрофаАЭС

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