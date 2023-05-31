Сотрудники ЗАЭС предупредили о катастрофе хуже Фукусимы и Чернобыля

Авария на Запорожской АЭС может спровоцировать более масштабную катастрофу (загрязнение тысяч квадратных километров суши и моря), чем на Чернобыльской АЭС в 1986 году или в Фукусиме в 2011 году. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на сотрудников ЗАЭС.