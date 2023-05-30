«Пощечина от Киева»: Названа причина, по которой беспилотники смогли долететь до Москвы
Генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев заявил НСН, что не выработана система распознавания вражеских дронов, нужны комплексные меры, а не только технические.
Беспилотники самолетного типа могут легко долететь до Москвы с территории Украины, заявил генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.
Киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, сообщили в Минобороны РФ. В атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены, три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также пять беспилотников было сбито в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
«От территории Украины до центра порядка 700 километров, ровно столько же с территории Прибалтики. Для беспилотника самолетного типа это мелочь. Он спокойно пролетает эти 700 километров, и тысячу, и две тысячи километров с приличным грузом. Скорее всего, они оттуда и полетели. Другой вопрос, почему, пока они летели, их не сняли по дороге. Цель Киева – посеять панику, никакого ущерба гигантского не будет, но это пощечина нам. Нельзя этого допускать», - отметил Бабинцев.
По его словам, системы ПВО не могут отличить свой беспилотник от чужого, что не позволяет «снимать» все, что перелетает границу. Бабинцев отметил, что нужна комплексная система мер.
«Раньше Подмосковья их не снимают, потому что сегодня ни силы ПВО, ни другие структуры не в состоянии отличить «хорошего» от «плохого». Летит машина, которая одинаково видна на радарах – и злоумышленник, и добросовестная машина. Должно быть оборудование на борту, которое позволяет идентифицировать воздушное судно. Это тоже не панацея, так как враг быстро мимикрирует, маскируется. Должны быть запросы кода, связь с пилотом. Тогда можно будет очень четко снимать все, что перелетает границу. Беспилотники облетают охранные территории, угрожающего полета нет, вот их не трогают. У нас хорошая система ПВО, но нужна комплексная система мер, а у нас только технические, только РЭБ, которая скоро будет очень малоэффективной», - заключил собеседник НСН.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что серьезно пострадавших в результате атаки беспилотников на Москву нет. Как отметил градоначальник, из-за атаки дронов в нескольких зданиях зафиксированы незначительные повреждения. По словам мэра, на местах происшествий находятся экстренные службы, передает «Радиоточка НСН».
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