Воронежский губернатор поручил ввести режим ЧС в районе падения дрона

Он отметил, что режим ЧС нужно ввести для того, чтобы оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству. Гусев уточнил, что у частного дома имеются повреждения кровли.

Ранее, 9 июня, СМИ сообщили, что дрон, предположительно, врезался в окно жилого дома в Воронеже. Позднее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что, по предварительным данным, беспилотник упал на улице Белинского, сообщает «Радиоточка НСН».

