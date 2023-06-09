Воронежский губернатор поручил ввести режим ЧС в районе падения дрона
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что после падения беспилотника в Воронеже поручил мэрии ввести режим ЧС районного масштаба.
Он отметил, что режим ЧС нужно ввести для того, чтобы оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству. Гусев уточнил, что у частного дома имеются повреждения кровли.
Ранее, 9 июня, СМИ сообщили, что дрон, предположительно, врезался в окно жилого дома в Воронеже. Позднее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что, по предварительным данным, беспилотник упал на улице Белинского, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru