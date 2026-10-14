СМИ: ВСУ сравнили ограничения в работе спутников Starlink с ядерным ударом
Украинские военные сообщили, что спутниковый сервис Starlink ограничили в использовании на быстро перемещающихся платформах. Они сравнили это с ядерным ударом. Об этом пишет Politico.
По словам опытного из офицеров ВСУ, командующего подразделением ударных беспилотников средней дальности на юго-востоке страны, с прошлой ночи на всех терминалах Starlink и Starshield наблюдаются проблемы при скорости 100 километров в час.
Он заявил, что из-за этого «полностью прекратились все ударные операции средней дальности». Подразделение применяло их для управления и навигации дронов Hornet. Их подключают к ударам по целям на расстоянии до 150 километров.
Военные добавили, что отменили часть своих решений на Донбассе, трассе «Новороссия», в Крыму и Черном море. По их словам, они больше не могут эффективно поддерживать пехоту, наносить удары по реактивным системам залпового огня и складам боеприпасов в глубоком тылу.
Ранее писали, что президент Финляндии Александр Стубб просил главу SpaceX Илона Маска разрешить Украине использовать спутниковую систему Starlink для ударов по РФ.
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