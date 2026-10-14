СМИ: ВСУ сравнили ограничения в работе спутников Starlink с ядерным ударом

По словам опытного из офицеров ВСУ, командующего подразделением ударных беспилотников средней дальности на юго-востоке страны, с прошлой ночи на всех терминалах Starlink и Starshield наблюдаются проблемы при скорости 100 километров в час.



Он заявил, что из-за этого «полностью прекратились все ударные операции средней дальности». Подразделение применяло их для управления и навигации дронов Hornet. Их подключают к ударам по целям на расстоянии до 150 километров.



Военные добавили, что отменили часть своих решений на Донбассе, трассе «Новороссия», в Крыму и Черном море. По их словам, они больше не могут эффективно поддерживать пехоту, наносить удары по реактивным системам залпового огня и складам боеприпасов в глубоком тылу.



Ранее писали, что президент Финляндии Александр Стубб просил главу SpaceX Илона Маска разрешить Украине использовать спутниковую систему Starlink для ударов по РФ.

