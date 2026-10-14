Врач назвала симптомы ЖКТ, требующие срочного обращения к врачу

На фоне сезонных инфекций возможен дисбиоз. Он ослабляет защиту слизистых. Плюс холода меняют питание: люди чаще едят тяжелую пищу и пропускают приемы пищи. Опасность представляют и нестероидные противовоспалительные средства. Они снижают защиту слизистой и могут приводить к гастриту, язвам и кровотечениям.



Специалист советует снизить уровень стресса, больше двигаться, наладить сон и питание без длительных перерывов, а также согласовывать с врачом прием препаратов при хронических патологиях.



Насторожить должны стойкая изжога, потеря веса и аппетита, регулярная боль в животе, изменения стула, тошнота без причин. Немедленно вызывать скорую нужно при сильной нарастающей боли в животе, рвоте с кровью, черном стуле, слабости и бледности.



Ранее писали, что заболевания зубов оказались провокатором проблем с желудком и кишечником.

