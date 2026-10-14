Врач назвала симптомы ЖКТ, требующие срочного обращения к врачу

Осенью сокращается световой день и растет уровень стресса, который влияет на ось «кишечник — мозг» и провоцирует спазмы и нарушение моторики. Об этом ОТР рассказала гастроэнтеролог Дарья Елиневская.

Врач рассказал, как сезонные изменения влияют на работу организма осенью

На фоне сезонных инфекций возможен дисбиоз. Он ослабляет защиту слизистых. Плюс холода меняют питание: люди чаще едят тяжелую пищу и пропускают приемы пищи. Опасность представляют и нестероидные противовоспалительные средства. Они снижают защиту слизистой и могут приводить к гастриту, язвам и кровотечениям.

Специалист советует снизить уровень стресса, больше двигаться, наладить сон и питание без длительных перерывов, а также согласовывать с врачом прием препаратов при хронических патологиях.

Насторожить должны стойкая изжога, потеря веса и аппетита, регулярная боль в животе, изменения стула, тошнота без причин. Немедленно вызывать скорую нужно при сильной нарастающей боли в животе, рвоте с кровью, черном стуле, слабости и бледности.

Ранее писали, что заболевания зубов оказались провокатором проблем с желудком и кишечником.

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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / mos.ru
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