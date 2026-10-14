Врач назвала симптомы ЖКТ, требующие срочного обращения к врачу
Осенью сокращается световой день и растет уровень стресса, который влияет на ось «кишечник — мозг» и провоцирует спазмы и нарушение моторики. Об этом ОТР рассказала гастроэнтеролог Дарья Елиневская.
На фоне сезонных инфекций возможен дисбиоз. Он ослабляет защиту слизистых. Плюс холода меняют питание: люди чаще едят тяжелую пищу и пропускают приемы пищи. Опасность представляют и нестероидные противовоспалительные средства. Они снижают защиту слизистой и могут приводить к гастриту, язвам и кровотечениям.
Специалист советует снизить уровень стресса, больше двигаться, наладить сон и питание без длительных перерывов, а также согласовывать с врачом прием препаратов при хронических патологиях.
Насторожить должны стойкая изжога, потеря веса и аппетита, регулярная боль в животе, изменения стула, тошнота без причин. Немедленно вызывать скорую нужно при сильной нарастающей боли в животе, рвоте с кровью, черном стуле, слабости и бледности.
Ранее писали, что заболевания зубов оказались провокатором проблем с желудком и кишечником.
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