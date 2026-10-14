Органам юстиции следует обратить внимание на решение вопросов, связанных с медицинской помощью и длительным содержанием заключенных, рассказала НСН член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

В Солнечногорском округе Московской области построят крупнейшее в России СИЗО. Изолятор будет рассчитан на четыре тысячи мест. Его общая площадь составит более 42 га, а запланированные расходы составляют 38 миллиардов рублей. Аукцион на строительство объявило региональное управление ФСИН. Меркачеву удивили такие возможные расходы.