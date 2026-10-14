Меркачева удивилась строительству нового СИЗО в Подмосковье
Задача государства — профилактика преступлений, чтобы те, кто освободился из мест лишения свободы, не возвращался туда снова, заявила НСН Ева Меркачева.
Органам юстиции следует обратить внимание на решение вопросов, связанных с медицинской помощью и длительным содержанием заключенных, рассказала НСН член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.
В Солнечногорском округе Московской области построят крупнейшее в России СИЗО. Изолятор будет рассчитан на четыре тысячи мест. Его общая площадь составит более 42 га, а запланированные расходы составляют 38 миллиардов рублей. Аукцион на строительство объявило региональное управление ФСИН. Меркачеву удивили такие возможные расходы.
«Вероятно СИЗО переполнены, особенно в некоторых регионах, в том числе, в Москве. Новое здание разгрузит существующие, но проблема не в количестве мест. Заключенные и близкие жалуются, что нет медицинской помощи, слишком затянуты следственные действия, кто-то находится в таких местах годами. Еще одно СИЗО не решит эти вопросы. Адвокатам только станет сложнее ездить за черту города, а для заключенных поменяются только стены. На мой взгляд, деньги стоило бы потратить на профилактику, чтобы пересмотреть систему регистрации преступлений. Это позволяло бы остановить человека еще на стадии задумки. Важно работать с тем, чтобы те, кто освободился, не возвращался туда снова. У нас большой процент рецидивов на сегодняшний день. Надо вкладываться в это, а не в то, чтобы строить новые тюрьмы. Есть знаменитая фраза: “те, кто строят школы, закрывают тюрьмы”. Общество и государство несут колоссальные траты из-за того, что людей нужно лечить, кормить, охранять, а также содержать систему судопроизводства», — отметила она.
Ранее Меркачева в разговоре с НСН одобрила планы по созданию «суперколонии».
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