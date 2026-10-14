Рютте: НАТО не видит прямой угрозы своей территории со стороны России

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс на сегодняшний день не видит непосредственной угрозы своей территории со стороны России. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой правительства Эстонии Кристеном Михалом, пишет RT.

Рютте заявил о секретных вариантах НАТО для противодействия Москве

По его словам, в организации не думают, что Москва планирует напасть на одну из стран-участниц. Непосредственной угрозы территории там не видят.

При этом Рютте добавил, что если альянс увидит наращивание сил, то отреагирует. Он подчеркнул, что союзники будут защищать каждый сантиметр своей территории. Генсекретарь альянса уверен, что для этого есть все необходимые планы, а передовые сухопутные войска расположены по всему восточному флангу.

Ранее генеральный секретарь блока заявил, что в НАТО подготовили варианты ответа на действия России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияМарк РюттеНАТО

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