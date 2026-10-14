Рютте: НАТО не видит прямой угрозы своей территории со стороны России

По его словам, в организации не думают, что Москва планирует напасть на одну из стран-участниц. Непосредственной угрозы территории там не видят.



При этом Рютте добавил, что если альянс увидит наращивание сил, то отреагирует. Он подчеркнул, что союзники будут защищать каждый сантиметр своей территории. Генсекретарь альянса уверен, что для этого есть все необходимые планы, а передовые сухопутные войска расположены по всему восточному флангу.



Ранее генеральный секретарь блока заявил, что в НАТО подготовили варианты ответа на действия России.

