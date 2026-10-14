Адвокат Жорин объяснил, какое наказание грозит рэперу Navai за наркотики

По словам юриста, часть 1 статьи 286 УК республики предусматривает штраф, исправительные работы, ограничение свободы либо лишение свободы до пяти лет. Для квалификации контрабанды доказывать намерение продать вещества не требуется. Однако реальное наказание может быть мягче.



Если докажут предварительный сговор группы лиц, ответственность будет строже — от семи до 12 лет. Но Жорин добавил, что само нахождение нескольких человек в автомобиле еще не говорит о подобном.



Адвокат объяснил, что 2,5 грамма высушенной марихуаны — небольшой размер. При хранении без цели сбыта и без контрабанды применялась бы другая статья. Она предусматривает штраф или арест до 40 суток. Но незаконное перемещение через границу образует отдельный состав.



Ключевой вопрос — знал ли музыкант о веществе и участвовал ли в его перемещении умышленно. Жорин подчеркнул, что обнаружение наркотика в кармане сиденья еще не доказывает виновность каждого пассажира.



Автоматическая передача рэпера Москве не предусмотрена. Если Navai — гражданин России, после вступления приговора в силу его могут передать для отбывания наказания в РФ, но для этого нужна специальная процедура.



По данным СМИ, на допросе музыкант признался, что купил наркотики в Бишкеке. Суд в ближайшее время изберет меру пресечения. Также задержали водителя и менеджера. У последнего в барсетке нашли около 10 граммов вещества.

