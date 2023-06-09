Кремль назвал инцидент с беспилотником в Воронеже атакой Киева на гражданский объект

Киев продолжает осуществлять атаки на гражданские объекты, Россия продолжает борьбу и спецоперацию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

В Воронеже трех человек посекло осколками стекла после падения беспилотника

Он отметил, что Кремль в курсе инцидента в Воронеже с попаданием беспилотника в жилой дом. По словам Пескова, детали уточняются, все спецслужбы работают.

Ранее, 9 июня, СМИ сообщили, что дрон, предположительно, врезался в окно жилого дома в Воронеже. Позднее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что, по предварительным данным, беспилотник упал на улице Белинского, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:БеспилотникиВоронежКремль

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