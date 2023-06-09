Кремль назвал инцидент с беспилотником в Воронеже атакой Киева на гражданский объект
Киев продолжает осуществлять атаки на гражданские объекты, Россия продолжает борьбу и спецоперацию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что Кремль в курсе инцидента в Воронеже с попаданием беспилотника в жилой дом. По словам Пескова, детали уточняются, все спецслужбы работают.
Ранее, 9 июня, СМИ сообщили, что дрон, предположительно, врезался в окно жилого дома в Воронеже. Позднее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что, по предварительным данным, беспилотник упал на улице Белинского, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru