Пресечена попытка Украины атаковать Запорожскую АЭС дронами со взрывчаткой

Три украинских ударных дрона со взрывчаткой пытались атаковать Запорожскую АЭС, передает ТАСС.

Сотрудники ЗАЭС предупредили о катастрофе хуже Фукусимы и Чернобыля

Российские средства радиоэлектронной борьбы успешно перехватили их на подлете к станции.

В результате осмотра БПЛА российскими специалистами было принято решение уничтожить аппараты.

«Пострадавших и разрушений нет», - заявил представитель силовых ведомств.

Ранее Кремль назвал инцидент с беспилотником в Воронеже атакой Киева на гражданский объект, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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