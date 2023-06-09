По факту попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже возбуждено уголовное дело
СК РФ возбудил уголовное дело в связи с попаданием беспилотника в жилой дом в Воронеже. Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ - террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе СК РФ, атаку с использованием БПЛА, снабженного взрывным устройством, совершили лица, действующие в интересах руководства Украины.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате ЧП на улице Белинского пострадали три человека, которых «посекло осколками стекла». Губернатор уточнил, что людям оказана необходимая помощь на месте, от госпитализации они отказались, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол Японии в Москве вызван в МИД РФ из-за начала поставок военной техники на Украину
- Мать помилованной Сапеги раскрыла подробности состояния дочери
- Захарова: Расследование ЧП на Каховской ГЭС встало бы Зеленскому поперек горла
- Швеция разрешит разместить на своей территории войска и технику НАТО
- Сальдо заявил, что в Новокаховском округе уровень воды снизился на 2,5 метра
- Банк России вновь сохранил ключевую ставку в 7,5%
- Останина: Ни один детский лагерь в Крыму и Краснодарском крае не закрыт
- Сергей Бобунец выпустил сборник ремиксов «Вечно Молодой»
- СМИ: Россия окончательно выйдет из Договора об обычных вооруженных силах в Европе 7 ноября
- По факту попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже возбуждено уголовное дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru