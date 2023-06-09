По факту попадания БПЛА в жилой дом в Воронеже возбуждено уголовное дело

СК РФ возбудил уголовное дело в связи с попаданием беспилотника в жилой дом в Воронеже. Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ - террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия.

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Как уточнили ТАСС в пресс-службе СК РФ, атаку с использованием БПЛА, снабженного взрывным устройством, совершили лица, действующие в интересах руководства Украины.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате ЧП на улице Белинского пострадали три человека, которых «посекло осколками стекла». Губернатор уточнил, что людям оказана необходимая помощь на месте, от госпитализации они отказались, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.pnp.triforce.ru
ТЕГИ:ВзрывБеспилотникиВоронеж

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