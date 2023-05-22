«Отвлечение внимания?»: Диверсанты ВСУ пересекли границы Белгородской области и дозволенности
Украинские диверсанты проникли в Белгородскую область. Минобороны пока официально не комментировало ситуацию, но губернатор региона дал пищу для размышлений.
В понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, армия России вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ «принимают необходимые меры по ликвидации противника».
Информационных потоков было настолько много, что даже к концу дня они все так и не смогли найти финальное пристанище.
ГРАНИЦЫ КЛЮЧ ПЕРЕЛОМЛЕН ПОПОЛАМ?
Чуть позже СМИ стали пестрить подробностями атаки украинских диверсантов, ссылаясь на собственные источники. Так, например, RT писал, что члены ДРГ захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области. После Telegram-канал Baza сообщал, что в МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс».
Согласно подтвержденной информации, диверсанты действительно прорвались на территорию Белгородской области. По последним данным, предоставленным региональным главой, восемь мирных граждан получили ранения в результате атаки украинской ДРГ на Грайворонский район Белгородской области. Погибших, к счастью, нет.
Украина же поспешила откреститься от обвинений. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к событиям в Белгородской области. Он отметил, что украинская сторона «с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что целью украинских диверсантов являлось отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска.
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОЧЕК?
Губернатор Белгородской области во время прямого эфира на своей странице в социальной сети ВК рассказал об эвакуации из пострадавших районов, введение режима контртеррористической операции (КТО) и отмене школьных последних звонков.
По словам губернатора, большая часть жителей района эвакуировалась, а тех, кто не мог уехать на личном транспорте, вывезли на автобусах. Для людей открыли пункты временного размещения. Ситуация же в районе «остается напряженной». Последние звонки в школах во вторник, 23 мая, пройдут «в дистанционном формате».
В связи с введенным режимом КТО местным жителям придется носить документы и быть готовыми к проверкам на транспорте. На дорогах появятся блокпосты, а деятельность опасных производств приостановят.
«Надеюсь, что в ближайшее время наши военные завершат выполнение поставленных задач на территории Белгородской области», — резюмировал губернатор.
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ?
Источник RT сообщил, что российские военные создали в Белгородской области ловушку для украинских диверсантов и позволили им пройти до Грайворонского района, чтобы там их ликвидировать.
СМИ, тем временем, сообщают, ссылаясь на свои источники, что российским военным и силовикам удалось ликвидировать в Белгородской области 39 членов ДРГ. Пятерых бойцов взяли в плен. При этом границы области якобы пересекли 80 диверсантов, но никаких подтверждений этой информации нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru