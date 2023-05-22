«Отвлечение внимания?»: Диверсанты ВСУ пересекли границы Белгородской области и дозволенности

Украинские диверсанты проникли в Белгородскую область. Минобороны пока официально не комментировало ситуацию, но губернатор региона дал пищу для размышлений.

В понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, армия России вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ «принимают необходимые меры по ликвидации противника».

Информационных потоков было настолько много, что даже к концу дня они все так и не смогли найти финальное пристанище.

Губернатор сообщил об обстреле ряда сел в Белгородской области

ГРАНИЦЫ КЛЮЧ ПЕРЕЛОМЛЕН ПОПОЛАМ?

Чуть позже СМИ стали пестрить подробностями атаки украинских диверсантов, ссылаясь на собственные источники. Так, например, RT писал, что члены ДРГ захватили Дом Культуры в селе Гора-Подол в Белгородской области. После Telegram-канал Baza сообщал, что в МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс».

Согласно подтвержденной информации, диверсанты действительно прорвались на территорию Белгородской области. По последним данным, предоставленным региональным главой, восемь мирных граждан получили ранения в результате атаки украинской ДРГ на Грайворонский район Белгородской области. Погибших, к счастью, нет.

СМИ: в Белгородской области упал вертолет Ми-8

Украина же поспешила откреститься от обвинений. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к событиям в Белгородской области. Он отметил, что украинская сторона «с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что целью украинских диверсантов являлось отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска.

Стрелков заявил, что никакого наступления ВСУ в Белгородской области нет

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОЧЕК?

Губернатор Белгородской области во время прямого эфира на своей странице в социальной сети ВК рассказал об эвакуации из пострадавших районов, введение режима контртеррористической операции (КТО) и отмене школьных последних звонков.

По словам губернатора, большая часть жителей района эвакуировалась, а тех, кто не мог уехать на личном транспорте, вывезли на автобусах. Для людей открыли пункты временного размещения. Ситуация же в районе «остается напряженной». Последние звонки в школах во вторник, 23 мая, пройдут «в дистанционном формате».

В связи с введенным режимом КТО местным жителям придется носить документы и быть готовыми к проверкам на транспорте. На дорогах появятся блокпосты, а деятельность опасных производств приостановят.

«Надеюсь, что в ближайшее время наши военные завершат выполнение поставленных задач на территории Белгородской области», — резюмировал губернатор.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ?

Источник RT сообщил, что российские военные создали в Белгородской области ловушку для украинских диверсантов и позволили им пройти до Грайворонского района, чтобы там их ликвидировать.

СМИ, тем временем, сообщают, ссылаясь на свои источники, что российским военным и силовикам удалось ликвидировать в Белгородской области 39 членов ДРГ. Пятерых бойцов взяли в плен. При этом границы области якобы пересекли 80 диверсантов, но никаких подтверждений этой информации нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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