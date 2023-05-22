«Отвлечение внимания?»: Диверсанты ВСУ пересекли границы Белгородской области и дозволенности

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОЧЕК?



Губернатор Белгородской области во время прямого эфира на своей странице в социальной сети ВК рассказал об эвакуации из пострадавших районов, введение режима контртеррористической операции (КТО) и отмене школьных последних звонков.

По словам губернатора, большая часть жителей района эвакуировалась, а тех, кто не мог уехать на личном транспорте, вывезли на автобусах. Для людей открыли пункты временного размещения. Ситуация же в районе «остается напряженной». Последние звонки в школах во вторник, 23 мая, пройдут «в дистанционном формате».

В связи с введенным режимом КТО местным жителям придется носить документы и быть готовыми к проверкам на транспорте. На дорогах появятся блокпосты, а деятельность опасных производств приостановят.

«Надеюсь, что в ближайшее время наши военные завершат выполнение поставленных задач на территории Белгородской области», — резюмировал губернатор.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ?

Источник RT сообщил, что российские военные создали в Белгородской области ловушку для украинских диверсантов и позволили им пройти до Грайворонского района, чтобы там их ликвидировать.



СМИ, тем временем, сообщают, ссылаясь на свои источники, что российским военным и силовикам удалось ликвидировать в Белгородской области 39 членов ДРГ. Пятерых бойцов взяли в плен. При этом границы области якобы пересекли 80 диверсантов, но никаких подтверждений этой информации нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

