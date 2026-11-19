Дежурные силы ПВО ликвидировали 53 БПЛА, пишет RT.

Дроны сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Татарстаном.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае в результате атаки дронов ВСУ пострадали девять человек, на двух предприятиях возникли пожары, напоминает Ura.ru.

