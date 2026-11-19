За ночь над Россией сбили 53 украинских БПЛА
19 ноября 202609:00
Юлия Савченко
Российские военные за прошедшую ночь перехватили и уничтожили более 50 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Дежурные силы ПВО ликвидировали 53 БПЛА, пишет RT.
Дроны сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА уничтожили над Татарстаном.
Ранее стало известно, что в Краснодарском крае в результате атаки дронов ВСУ пострадали девять человек, на двух предприятиях возникли пожары, напоминает Ura.ru.
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