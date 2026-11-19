Банк России допускает повышение ключевой ставки без признаков замедления инфляции, однако в базовом сценарии ориентируется на снижение этого показателя. Об этом заявил советник главы регулятора Кирилл Тремасов, передает ТАСС.

По его словам, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий достаточна, чтобы инфляционные тренды «шли вниз», при этом важна скорость, с которой они будут снижаться.