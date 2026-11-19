ЦБ не исключил рост ключевой ставки без замедления инфляции
Банк России допускает повышение ключевой ставки без признаков замедления инфляции, однако в базовом сценарии ориентируется на снижение этого показателя. Об этом заявил советник главы регулятора Кирилл Тремасов, передает ТАСС.
По его словам, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий достаточна, чтобы инфляционные тренды «шли вниз», при этом важна скорость, с которой они будут снижаться.
«Если этого не будет происходить, если инфляция будет оставаться на повышенном уровне и мы не будем видеть сигналов замедления, еще раз повторюсь, повышение ключевой ставки может стать таким возможным сценарием», - указал Тремасов.
Советник подчеркнул, что условием для возобновления цикла снижения ставки ЦБ станет в первую очередь оценка инфляционной картины.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава РСПП Александр Шохин заявил, что Центробанк до февраля следующего года не будет снижать ключевую ставку с нынешних 14%.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат Смолин рассказал, почему вузам не нужны «тайные комнаты» для экзаменов
- На севере Москвы рухнул грузовой лифт, пострадали двое рабочих
- Игрушка для новичков: Как ИИ-клипы изменят музыкальную индустрию
- ЦБ не исключил рост ключевой ставки без замедления инфляции
- В Татарстане украинские БПЛА атаковали резервуары с нефтью
- В Пензе девять человек пострадали в ДТП с «Газелью»
- За ночь над Россией сбили 53 украинских БПЛА
- Маск: Госпереворот на Украине в 2014 году организовали США
- Тупик и грабли: Что будет с ценами на жилье после отказа от льготных ипотек
- Трамп на встрече в Китае назвал Путина своим другом