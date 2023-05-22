СМИ: В МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс»

В МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс», сообщает Telegram-канал Baza.

Песков назвал цель украинской диверсии в Белгородской области

По данным канала, во всех отделах полиции региона объявлен общий сбор сотрудников.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:СпецоперацияПроисшествиеБелгородМВД РФПолиция

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