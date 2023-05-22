Из-за атака ДРГ на Белгородскую область пострадали восемь человек

В результате атаки украинских диверсантов на Белгородскую область пострадали восемь человек, сообщил региональный глава Вячеслав Гладков.

МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода

По его словам, погибших среди мирных жителей нет.

Накануне Гладков подтвердил, что диверсанты ВСУ зашли на территорию Белгородской области. В регионе ввели режим контртеррористической операции.

После официальный представитель Кремля заявил, что целью украинских диверсантов, проникнувших в понедельник, 22 мая, на территорию Белгородской области, является отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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