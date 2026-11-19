Лидеры двух стран встретились в Центре международных обменов в китайском Шэньчжэне на основной площадке форума. В беседе принимали участие в том числе глава МИД России Сергей Лавров, министр финансов РФ Антон Силуанов, госсекретарь США Марко Рубио и министр финансов Штатов Скотт Бессент, отмечает RT.

«Он – мой друг», – заявил Трамп, подходя к Путину в комнате переговоров для приветствия.

Американский президент отметил, что рад видеть российского коллегу. Путин поприветствовал Трампа по-английски, так же указав, что рад встрече.

Переговоры российского и американского лидеров продлились около 50 минут.

