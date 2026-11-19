Трамп на встрече в Китае назвал Путина своим другом
Президент США Дональд Трамп на встрече на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) назвал российского президента Владимира Путина своим другом. Об этом пишет РИА Новости.
Лидеры двух стран встретились в Центре международных обменов в китайском Шэньчжэне на основной площадке форума. В беседе принимали участие в том числе глава МИД России Сергей Лавров, министр финансов РФ Антон Силуанов, госсекретарь США Марко Рубио и министр финансов Штатов Скотт Бессент, отмечает RT.
«Он – мой друг», – заявил Трамп, подходя к Путину в комнате переговоров для приветствия.
Американский президент отметил, что рад видеть российского коллегу. Путин поприветствовал Трампа по-английски, так же указав, что рад встрече.
Переговоры российского и американского лидеров продлились около 50 минут.
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