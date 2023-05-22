В Белгородской области ввели режим КТО
22 мая 202318:08
В Белгородской области введен режим контртеррористической операции, сообщил глава региона губернатор Вячеслав Гладков.
Данный режим подразумевает ряд ограничений, в том числе проверки у физических лиц документов и приостановление деятельности организаций.
Ранее СМИ сообщили о падении под Белгородом вертолета Ми-8. Власти данную информацию пока не комментировали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru