В Белгородской области ввели режим КТО

В Белгородской области введен режим контртеррористической операции, сообщил глава региона губернатор Вячеслав Гладков.

МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей Белгорода

Данный режим подразумевает ряд ограничений, в том числе проверки у физических лиц документов и приостановление деятельности организаций.

Ранее СМИ сообщили о падении под Белгородом вертолета Ми-8. Власти данную информацию пока не комментировали.

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ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомБелгород

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