Гладков: большая часть населения покинула приграничные белгородские села

По его словам, речь также идет о райцентре Грайворонского района, на территорию которого 22 мая зашла украинская диверсионно-разведывательная группа.

Губернатор уточнил, что в результате атаки ДРГ ранены восемь человек. Погибших среди мирных жителей нет.

Боестолкновения на границе не означают, что украинская армия начала наступление, написал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в своем Telegram-канале. Он считает, что ВСУ пытаются отвлечь внимание российских военных и заставить их стянуть дополнительные силы для охраны границы, передает «Радиоточка НСН».

