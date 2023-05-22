Гладков: большая часть населения покинула приграничные белгородские села
Основная часть населения приграничных населенных пунктов Белгородской области покинула территорию. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, речь также идет о райцентре Грайворонского района, на территорию которого 22 мая зашла украинская диверсионно-разведывательная группа.
Губернатор уточнил, что в результате атаки ДРГ ранены восемь человек. Погибших среди мирных жителей нет.
Боестолкновения на границе не означают, что украинская армия начала наступление, написал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в своем Telegram-канале. Он считает, что ВСУ пытаются отвлечь внимание российских военных и заставить их стянуть дополнительные силы для охраны границы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шварценеггер стал директором по экшену в Netflix
- Евросоюз сократил поставки автомобилей в Россию на 80%
- Боррель сообщил о подготовке 15 тысяч украинских военных
- Путин поручил уточнить ценовые индикаторы на нефть
- Bloomberg: экспорт российской нефти в Азию достиг нового пика
- Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя
- СМИ: Казахстан отказался согласовать назначение нового посла Украины в республике
- СМИ: минимум 39 диверсантов убили, еще пятерых взяли в плен в Белгородской области
- Гладков: большая часть населения покинула приграничные белгородские села
- В Австрии выставили на продажу имущество «дочки» «Газпрома»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru