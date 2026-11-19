«Благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что осколки БПЛА повредили несколько гражданских объектов, пишет RT. Погибших или пострадавших в результате атаки нет.

Ранее в Башкирии отразили массированную атаку дронов на промзоны Уфы и Салавата. Всего было сбито более 50 БПЛА, обошлось без критических повреждений предприятий.

