В Татарстане украинские БПЛА атаковали резервуары с нефтью
Украинские беспилотники атаковали юго-восток Татарстана и ударили по резервуарам для хранения нефти близ Альметьевска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«Благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара», - отмечается в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе рассказали, что осколки БПЛА повредили несколько гражданских объектов, пишет RT. Погибших или пострадавших в результате атаки нет.
Ранее в Башкирии отразили массированную атаку дронов на промзоны Уфы и Салавата. Всего было сбито более 50 БПЛА, обошлось без критических повреждений предприятий.
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