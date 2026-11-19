«У нас нет никаких причин нападать на какую-либо страну. Мы предельно ясно доносим это послание. Очевидно, что это мы подвергаемся атакам», — подчеркнул дипломат.

Как напомнил Вершинин, президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно называли подобные утверждения «чушью», планов нападения с российской стороны не существует.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у Москвы нет намерений нападать на западные государства, страна никому не угрожает, напоминает Ura.ru.

