СМИ: минимум 39 диверсантов убили, еще пятерых взяли в плен в Белгородской области

Минимум 39 диверсантов убили в результате столкновений в Белгородской области, пишет Telegram-канал Baza.

Белгородский губернатор сообщил об еще троих пострадавших в Грайвороне

По данным СМИ, пятерых диверсантов взяли в плен.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о восьмерых пострадавших из-за атака украинской ДРГ. В регионе ввели режим контртеррористической операции.

После официальный представитель Кремля заявил, что целью украинских диверсантов, проникнувших в понедельник, 22 мая, на территорию Белгородской области, является отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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