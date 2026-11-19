Давно пора сворачивать программы льготного кредитования, потому что поддержка пошла на пользу не семьям, а застройщикам, рассказал НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

«Я с ней согласен, потому что любые льготные программы поддержки должны иметь временный характер. Этот период должен быть непродолжительным. Мы же на собственном опыте провели такой длительный эксперимент, а получили в итоге рост цен на жилье. Давно пора сворачивать программы льготного кредитования, потому что поддержка пошла на пользу не семьям, а застройщикам. Условия слишком абстрактные, основная масса сделок – это жилье, которое вряд ли помогло людям улучшить их жилищные условия. Люди воспользовались, кто-то купил студию, кто-то еще что-то. Теперь мы прозрели, что это выгодно только застройщикам», - объяснил он.

При этом он признал, что отмена льготных программ не сможет быстро снизить цены и решить все проблемы на рынке.

«Надо быть реалистами, конечно, отмена программ не приведет к тому, что цены на квартиры сразу снизятся и скорректируются. У застройщиков есть не только спекулятивные причины роста цен, был рост издержек. Но сохранять в дальнейшем льготную программу – это не решение проблемы», - отметил он.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЦЕНАМИ

В Госдуме также обеспокоены ростом цен на жилье в стране. Стоимость квадратного метра жилья не может меняться от года к году на 50%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Такие изменения возможны только в том случае, если на 50% выросла зарплата у строителей, а также поднялись цены на пиломатериалы, металл и землю, отметил он.

При этом президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко объяснила НСН, что государство не может вмешиваться в ценообразование.

«У нас нет государственных строительных компаний, с этим надо смириться. Надо понимать, что застройщики не могут строить на свои собственные средства сто миллионов квадратных метров, им нужно их занимать. Занимают они у банков, которые тоже коммерческие, работают на акционеров. Они застройщикам бесплатно кредитов не дают. А ключевая ставка у нас высокая. Банки хотят процент, девелоперы хотят иметь процент, чтобы не разориться, нанять рабочую силу и так далее», - добавила она.