Тупик и грабли: Что будет с ценами на жилье после отказа от льготных ипотек
В ЦБ заявили, что возврата к массовой безадресной льготной ипотеке не будет, а расширение таких программ назвали «тупиковым путем», рынок воспринял это как сигнал.
Массовая льготная ипотека в России осталась в прошлом, а возвращаться к подобной практике вряд ли будут. Такой вывод сделал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, выступая на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге.
«Второй раз на эти грабли наступать, я думаю, никто не собирается. Чем больше объём льгот в экономике, тем выше процентные ставки для всех остальных, кто эти льготы не получил»», — подчеркнул советник главы Центробанка.
ЛЬГОТЫ – ЭТО ТУПИК
До этого точку в этом вопросе поставила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, льготное кредитование — это тупик, а большой объем льготных кредитов в экономике — это одна из причин высокой ключевой ставки и нагрузка на бюджет. Она подчеркнула, что господдержка должна оставаться строго адресной.
Давно пора сворачивать программы льготного кредитования, потому что поддержка пошла на пользу не семьям, а застройщикам, рассказал НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
«Я с ней согласен, потому что любые льготные программы поддержки должны иметь временный характер. Этот период должен быть непродолжительным. Мы же на собственном опыте провели такой длительный эксперимент, а получили в итоге рост цен на жилье. Давно пора сворачивать программы льготного кредитования, потому что поддержка пошла на пользу не семьям, а застройщикам. Условия слишком абстрактные, основная масса сделок – это жилье, которое вряд ли помогло людям улучшить их жилищные условия. Люди воспользовались, кто-то купил студию, кто-то еще что-то. Теперь мы прозрели, что это выгодно только застройщикам», - объяснил он.
При этом он признал, что отмена льготных программ не сможет быстро снизить цены и решить все проблемы на рынке.
«Надо быть реалистами, конечно, отмена программ не приведет к тому, что цены на квартиры сразу снизятся и скорректируются. У застройщиков есть не только спекулятивные причины роста цен, был рост издержек. Но сохранять в дальнейшем льготную программу – это не решение проблемы», - отметил он.
ЧТО ДЕЛАТЬ С ЦЕНАМИ
В Госдуме также обеспокоены ростом цен на жилье в стране. Стоимость квадратного метра жилья не может меняться от года к году на 50%, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Такие изменения возможны только в том случае, если на 50% выросла зарплата у строителей, а также поднялись цены на пиломатериалы, металл и землю, отметил он.
При этом президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко объяснила НСН, что государство не может вмешиваться в ценообразование.
«У нас нет государственных строительных компаний, с этим надо смириться. Надо понимать, что застройщики не могут строить на свои собственные средства сто миллионов квадратных метров, им нужно их занимать. Занимают они у банков, которые тоже коммерческие, работают на акционеров. Они застройщикам бесплатно кредитов не дают. А ключевая ставка у нас высокая. Банки хотят процент, девелоперы хотят иметь процент, чтобы не разориться, нанять рабочую силу и так далее», - добавила она.
На этом фоне в России предложили ввести прогрессивный налог на совокупную кадастровую стоимость всей недвижимости, находящейся в собственности гражданина. Это был бы «логичный шаг» для властей, чтобы заставить людей продавать пустующие инвестиционные квартиры, сбивая цены на вторичном рынке, и перекладывать деньги в облигации или на фондовый рынок.
Налог на «лишние» квартиры не заставит владельцев от них отказаться, а также не поможет решить проблему высоких цен на вторичном рынке, заявил НСН декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.
«Стоит начать с того, что сам по себе факт приобретения вторых, третьих и последующих квартир в качестве некой инвестиции - это вполне нормальный рыночный инструмент сохранения финансов, вполне альтернативный банковским вкладам или приобретению акций», - отметил он.
По его словам, это не побудит владельцев продавать квартиры, так как они обычно сдаются в аренду.
Сегодня россияне выбирают снимать квартиру, а не брать ее в ипотеку, и это экономически обоснованный выбор, заявил НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
«Сейчас прослеживается тенденция, что люди выбирают снимать квартиру, а не покупать ту же студию. Когда у нас ключевая ставка сильно выросла, эта тенденция стала набирать обороты. Сейчас очевидно, что аренда сильно выигрывает по сравнению с обычной рыночной ипотекой. Пока у нас ставки на рыночную ипотеку высокие, тенденция будет сохраняться. Раньше студии рассматривали в большей степени как инвестицию, сейчас такого уже нет», - рассказал он.
Так, средние цены на новостройки Москвы преодолели новый рубеж и превысили 900 тысяч рублей за 1 кв. м. При этом с предыдущего рубежа 800 тысяч рублей за 1 кв. м прошло лишь восемь месяцев, пишет РБК.
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