СМИ: в Белгородской области упал вертолет Ми-8

По его данным, предположительно, крушение не связано с проникновением в область диверсионно-разведывательной группы ВСУ. По данным Telegram-канала Baza, место вероятного падения вертолета находится примерно в 100 км от границы с Украиной. Сейчас спецслужбы проверяют эту информацию.

Власти эти сообщения пока не комментировали.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



