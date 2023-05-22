СМИ: в Белгородской области упал вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 упал рядом с Прохоровкой в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник.

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По его данным, предположительно, крушение не связано с проникновением в область диверсионно-разведывательной группы ВСУ. По данным Telegram-канала Baza, место вероятного падения вертолета находится примерно в 100 км от границы с Украиной. Сейчас спецслужбы проверяют эту информацию.

Власти эти сообщения пока не комментировали.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: pixabay.com
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