Губернатор Гладков: диверсанты ВСУ зашли в Белгородскую область

Кроме того, Гладков сообщил, что после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина, как уточнил губернатор, находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести.

Ранее об атаке в диверсионно-разведывательной группы в районе Козинки сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник. По его данным, погибших или пострадавших среди пограничников нет. Атака отбита.



