Губернатор Гладков: диверсанты ВСУ зашли в Белгородскую область
На территорию Грайворонского округа Белгородской зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Это подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.
По его словам, вооруженные силы России вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ «принимают необходимые меры по ликвидации противника».
Кроме того, Гладков сообщил, что после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина, как уточнил губернатор, находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести.
Ранее об атаке в диверсионно-разведывательной группы в районе Козинки сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник. По его данным, погибших или пострадавших среди пограничников нет. Атака отбита.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru