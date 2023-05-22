Стрелков заявил, что никакого наступления ВСУ в Белгородской области нет

Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков в своём Telegram-канале заявил, что боестолкновения на границе в Белгородской области не означают, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление.

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По его словам, это всего лишь «вылазки поддерживаемых артиллерией и небольшим количеством бронетехники» диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые дожные привлечь внимание российских военных и заставить подтягивать дополнительные силы.

«Если завтра-послезавтра ВСУ начнут атаки под Донецком - у меня возникнет впечатление, что они построили план наступательной кампании по моим собственным текстам», - добавил Стрелков.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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